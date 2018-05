Politiet løslot pågrepne etter dødsulykke i Masfjorden 

NTB Innenriks

Begge mennene var siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand etter en mann i 40-årene ble funnet død i en veigrøft i Stordalen i Masfjorden i 1-tiden på natten.

De to, som kom kjørende på strekningen, har forklart til politiet at de først så en sykkel i veibanen, men at de fant mannen liggende i grøften da de gikk ut av bilen. De to mennene i begynnelsen av 20-årene varslet nødetatene, men ble så siktet i saken. Fredag ettermiddag skulle mennene framstilles for fengsling i Bergen tingrett, men da politiet plutselig fikk nye opplysninger i saken, frafalt de kravet om varetekt i to uker.

– Etterforskningen avdekket nye opplysninger underveis i fengslingsmøtet som medførte at mistanken mot de to ble vesentlig svekket. Politiet besluttet på den bakgrunn å løslate begge to på eget initiativ, den ene fra politiarresten og den andre i rettssalen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet etterforsket først saken som en ulykke, men nye opplysninger førte til pågripelse av de to mennene, skriver Bergensavisen. Mennene ble avhørt som vitner onsdag, men statusen endret seg til siktet underveis i avhørene på grunnlag av forklaringene deres, vitneforklaringer og tekniske funn. De ble pågrepet samme dag.

Begge de to siktede nektet straffskyld, sier forsvarerne deres, advokatene Fredrik Verling og Steinar Moritz Andersen.

Politiet opplyser at saken vil bli videre etterforsket, men legger til at ingen andre er mistenkt i saken. Mennene som fredag likevel ikke ble framstilt for varetekt, vil beholde sin status som siktet til tross for at mistanken mot dem er svekket. Dette er for å sikre dem de rettighetene straffeprosessloven da gir dem, opplyser politiet.

