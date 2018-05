Pågrepne etter dødsulykke i Masfjorden nekter å ha gjort noe straffbart

NTB Innenriks

Mannen i 40-årene ble funnet død i en veigrøft i Stordalen i Masfjorden i 1-tiden på natten. De forbipasserende har forklart til politiet at de først så en sykkel i veibanen, men at de fant mannen liggende i grøften da de gikk ut av bilen. De to mennene i begynnelsen av 20-årene varslet nødetatene, men er nå siktet i saken.

Politiet etterforsket først saken som en ulykke, men nye opplysninger førte til at politiet gikk til pågripelse av de to mennene, skriver Bergensavisen.

– De er siktet for å ha hensatt eller å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand, opplyser politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Begge de to mennene ble avhørt som vitner onsdag denne uka, men statusen endret seg til siktet underveis i avhørene på grunnlag av forklaringene deres, vitneforklaringer og tekniske funn. De ble pågrepet samme dag.

Begge de to siktede nekter straffskyld, sier forsvarerne deres, advokatene Fredrik Verling og Steinar Moritz Andersen.

Ifølge Bergens Tidende kjørte de to mennene opp Stordalen og passerte stedet der syklisten ble funnet, før de kom tilbake og varslet nødetatene. Politiet undersøker nå om de to mennene var involvert i et sammenstøt med avdøde og om de oppdaget avdøde da de passerte ham første gang.

I en pressemelding opplyser politiet at de ikke utelukker at ulykken skjedde av årsaker ingen kan klandres for. Samtidig skriver politiet at de mistenker at de siktede kjørte en bil som har vært i kontakt med syklisten eller på en eller annen måte forårsaket at syklisten forulykket, og deretter dro fra stedet uten å hjelpe ham.

Det er faren for bevisforspillelse som gjør at politiet ber om at de to siktede varetektsfengsles i to uker.

