Masseslagsmål på Aker Brygge

NTB Innenriks

– Et stort antall personer inne på restauranten hadde barket sammen. Det ble meldt om 30 involverte, men det var nok flere, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen til Dagbladet.

Minst én person er pågrepet etter slagsmålet meldt til politiet klokka 19.41.

Politiet brukte rundt åtte minutter på å få kontroll over situasjonen. Dette på tross av at flere patruljer ble satt inn og at ikke alle de 30 var direkte involvert i voldsbruken.

– Politiet har kontroll og snakker med de involverte for å få klarhet i hva som har skjedd, heter det i en Twitter-melding fra Oslo politidistrikt.

– Noen mindre skader på noen involverte, men ikke noe alvorlig, skriver politiet i en påfølgende melding.

(©NTB)