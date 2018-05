Far straffevoldtok datter – tapte ankesaken

NTB Innenriks

Mannen i 40-årene ble i 2016 pågrepet og siktet for incest og voldtekt av sin egen datter i et hus i Fredrikstad. I Fredrikstad tingrett ble han dømt til fire år og åtte måneders fengsel, en dom faren valgte å anke. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Borgarting lagmannsrett har imidlertid funnet mannen skyldig i både incest og voldtekt, skriver Fredriksstad Blad.

DNA-prøver av både offer og siktet i saken ga treff på kvinnens DNA på siktedes intime kroppsdeler og undertøy.

Saken ble kjent da datteren kom i kontakt med to postbud utenfor huset like etter at voldtekten skal ha skjedd, og det var postbudene som varslet politiet.

Politiet mener voldtekten «bærer preg av å være en fars avstraffelse for at datteren levde for vestlig. Det har hun selv forklart, ifølge politiadvokaten. Far og datter har ikke-vestlig bakgrunn.

Datteren ble innlagt på psykiatrisk avdeling som følge av det hun skal ha blitt utsatt for.

