Viggo Kristiansens foreldre mener stemningen har skiftet, tror på gjenopptakelse av Baneheia-saken

Det kan ligge an til at Gjenopptakelseskommisjonen kommer med sin avgjørelse i juni, opplyser foreldrene til Viggo Kristiansen i en intervju med P4. Kristiansen har begjært drapssaken gjenopptatt fem ganger tidligere, uten å lykkes.

Den sjette begjæringen ble sendt kommisjonen i juli i fjor.

Foreldrene mener stemningen har skiftet, mest på grunn av boka til Bjørn Olav Jahr, «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet», hvor forfatteren går grundig i rette med det han mener var en feilaktig domfellelse av Kristiansen, til fordel for medtiltalte Jan Helge Andersen. Det var sistnevntes vitneprov som i stor grad bidro til fellelsen av den tidligere kameraten. Mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel, måtte Kristiansen sone en forvaringsdom på 21 år.

Oppmerksomheten boka har skapt, gjør foreldrenes tro på gjenopptakelse større.

– De som gidder å sette seg inn i saken kommer til å si at dette er feil. Saken må opp igjen. Før eller siden. Bjørn Olav sin bok var midt i blinken, sier Svein Kristiansen.

Åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen og ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. To år senere ble de to kameratene dømt til 19 års fengsel og 21 års forvaring.

Jahr mener å ha holdepunkter i bevisbildet for å konkludere med at det var Andersen som begikk drapene, og at Kristiansen ikke hadde noe med dem å gjøre.

