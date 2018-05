Streikende NRK-journalister provosert av 17. mai-sending

NTB Innenriks

Det blir ikke noe av den tradisjonelle 17. mai-sendingen som NRKs seere er vant til, med innslag fra feiringen en rekke steder landet rundt.

– Det blir et sterkt begrenset tilbud, sier fungerende mediedirektør Marius Lillelien til NTB dagen før nasjonaldagen.

Sendingen blir kun fra Oslo. Haddy N'jie og youtuber Dennis Vareide skal være programledere, men sendingen vil foregå uten øvrige kommentarer.

– Vi skal gi et best mulig tilbud og formidle 17. mai-stemningen, men det må skje innenfor de rammene streiken setter. Det blir derfor ikke bilder fra rundt om i landet. Det beklager vi sterkt, sier Lillelien.

Ikke omfattet av streikeuttaket

Det var på forhånd planlagt at Vareide skulle debutere som reporter fra barnetoget i NRKs 17. mai-sending, mens Haddy N'jie skulle være programleder fra Slottsplassen. De to er ikke omfattet av streikeuttaket til Norsk Journalistlag (NJ).

– Seerne vil få en innledende sending før barnetoget starter, som Haddy skal lede, og bilder fra toget med kongefamilien og Garden, og det vi er vant til å se. Men bildene vil ikke bli kommentert, fordi de som skulle ha gjort det, er tatt ut i streik, sier Lillelien.

17. mai-sendingen på NRK1 starter 9.30 og avsluttes 13.45.

– Jeg vet at en del av de streikende journalistene har blitt provosert, og det skjønner jeg. Nå er det viktig å være varsom med bruken av uorganisert arbeidskraft, sier Richard Aune, leder for Norsk Journalistlags medlemmer i NRK–NRKJ.

Han understreker at han ikke kjenner detaljene i hvordan NRK-ledelsen planlegger sendingen og vil ikke gi noen vurdering om hvorvidt det er streikebryteri.

1.700 journalister streiker

1.700 journalister og redaksjonelt ansatte i NRK ble tatt ut i streik tirsdag ettermiddag, etter at NJ og NRK ikke klarte å bli enige om årets lønnsoppgjør. Journalistene i statskanalen har opplevd å sakke akterut i forhold til sammenlignbare grupper i samme yrke, og krever derfor at noe av etterslepet hentes inn i årets lønnsoppgjør. De hevder dessuten at de ikke er blitt møtt på krav om at tilkallingsvikarer skal likebehandles med fast ansatte, blant annet lønnsmessig, og krav om sikring av relevant kompetanse for framtida.

Fra Spekter, som forhandler for NRK, og NRK-ledelsens side har det vært uaktuelt å gi NJ-medlemmene et lønnstillegg som går utover frontfagets ramme, som er nivået de fleste organiserte arbeidstakere i Norge kan vente seg i år.

Usikker dekning av prinsens bryllup

Lørdag gifter prins Harry og Meghan Markle seg i Storbritannia. Det vil bli sendt bilder fra bryllupet på NRK, men det er usikkert om de blir kommentert.

– Det blir nok en litt annerledes sending enn vi hadde tenkt, men vi skal sørge for at folk får bildene hjem i stua, sier Lillelien.

Vaktsjef Svein Bryn har planlagt den opprinnelige sendingen fra bryllupet, men er tatt ut i streik.

– Vi er klare til å gå tilbake igjen med en eneste gang bare NRK-ledelsen kommer med et ordentlig tilbud. Disse store begivenhetene er det som fortsatt samlet folket rundt NRK, og det tror jeg NRK-ledelsen vet. Vi er stolte av å jobbe i NRK, og vi er like lei oss som kringkastingssjefen. Det er ikke noe morsomt å streike, sier Bryn.

– Følger streikens regler

Marius Lillelien forsikrer at streikens regler skal respekteres og følges så lenge konflikten pågår. Det betyr at de som ikke er omfattet av streiken skal gjøre den jobben de opprinnelig skulle ha gjort, men ikke pålegges andre og flere oppgaver. Derfor vil radiosendeflatene til NRK i stor grad fylles med musikk, avbrutt av korte nyhetssendinger hver time, først og fremst basert på nyhetsmeldinger levert av NTB.

Også på nettsidene til NRK vil stoffomfanget være svært begrenset, mens fjernsynskanalene først og fremst vil vise dokumentarer og programmer som var ferdig produsert før streiken brøt ut, samt andre programmer som ikke lages av organiserte, ifølge Lillelien.