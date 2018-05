NVE kutter vanntilførselen til Veslemannen

NTB Innenriks

Forsøket med vanntilførsel vil ikke videreføres i år, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag. Konklusjonen kommer etter at NVE har evaluert forsøket med å tilføre vann til fjellpartiet Veslemannen i oktober i fjor.

Siden 2014 har beboerne under Veslemannen i Romsdalen vært evakuert fem ganger på grunn av store bevegelser i det ustabile fjellpartiet.

For å redusere belastningen for beboere og togtrafikk ble det i 2017 tilført ekstra vann i et forsøk på å utløse et større skred fra Veslemannen. I oktober ble det gjort to vanningsforsøk når det var rødt farenivå og bebyggelsen i nærheten var evakuert og jernbanen stengt. I begge tilfeller ble det tilført vann til øvre delen av fjellpartiet i håp om å utløse et skred av hele, eller deler av fjellet. Vanntilførselen førte til økt hastighet fjellet, men det løsnet ikke noe større skred.

NVE slår fast at eksperimentet har svakheter. For å få tilstrekkelig effekt av vanntilførsel må vannmengdene økes mye og vannet fordeles over et større område.

– Dette vil bidra til å øke det totale vanntrykket i fjellpartiet og dermed bidra til redusert stabilitet, større bevegelser, og større sannsynlighet for et større skred. Tilført vannmengde kan økes ved større pumpekapasitet, skriver de i rapporten.

På grunn av de store bevegelsene på Veslemannen i 2017 mistet NVE flere strekkstag som har vært en del av overvåkingen av fjellpartiet og det kan være risikofylt å få disse erstattet.

NVE vil nå prioritere å få etablert en revidert overvåking av fjellet til høsten. Dette kan ifølge NVE være nye faste installasjoner som kan supplere radarmålingene, eller flere radarsystemer.

(©NTB)