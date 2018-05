Mjøsa fortsetter å stige – nærmer seg 2013-nivå

NTB Innenriks

Onsdag morgen ble vannstanden i Mjøsa målt til 124,19 meter over havet, men det ventes at den vil stige et par desimeter til 124,4-124,5 meter over havet på fredag, opplyser vakthavende Hydrolog Knut Ola Aamodt ved flomvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Øyeren nord for Mjøsa var vannstanden onsdag nær det anslåtte toppnivået, mens vannføringen i Glomma oppstrøms Øyeren var svakt avtagende.

Onsdag steg også vannstanden i Tyrifjorden og Randsfjorden, riktignok svakt, og når toppnivået nås, vil flomfaren kun ligge på gult nivå.

Lukene ved Svanfoss har stått åpne i hele vår og har fortsatt stått åpne under flommen den siste uka for å sørge for at Mjøsa tappes maksimalt ned. I tillegg er tappingen av Øyeren økt siden sist fredag.

– Det tette samarbeidet med regulantene bidrar til bedre håndtering av flommen, sier direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Graziella Devoli ved jordskredvarslingen i NVE advarer om at erosjon langs vassdrag og rask senkning av vannstanden etter flom fremdeles kan føre til mindre utglidninger langs vassdrag.

– Dersom man ser slike hendelser i områder med marine avsetninger, spesielt hvor det er kartlagt kvikkleire, er det viktig å varsle kommunens beredskapsansvarlig, sier Devoli.

