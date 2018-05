Mann siktet for å ha startet seks branner i Telemark

NTB Innenriks

Mannen ble pågrepet tirsdag og varetektsfengslet onsdag, skriver Telemarksavisa. Fengslingen er begrunnet med gjentakelsesfare.

Politiførstebetjent Bjørn Flåta sier til avisa Telen at siktelsen kan bli utvidet.

Det har vært nesten 20 branner i Notodden og omegn den siste tiden, skrev Telemarksavisa mandag. Det har vært skogbranner og gressbranner, samt branner i uthus garasjer, tomme hytter, fjøs og hus. Sist lørdag ble det funnet en brannbombe under et uthus i Hjuksebø. Politiet ble kontaktet, og senere samme dag brant et sommerfjøs like ved der molotovcocktailen ble funnet.

(©NTB)