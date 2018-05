Klart for nye forhandlinger mellom Flygerforbundet og Babcock

NTB Innenriks

Håpet er å bli enige om en tariffavtale som kan bidra til å løse bemanningskrisen for luftambulansen. VG skriver at møtet kan skje tre dager før Stortingets frist for å bestemme om de skal skrote hele kontrakten med Babcock.

– Det ser ut til å bli et møte den 28. mai. Det er ikke endelig bekreftet, men det ser ut som om det passer for alle, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til avisen.

Håper på avtale

Den tilspissede konflikten dreier seg om hva som skal skje med pilotene som i dag er ansatt i selskapet Lufttransport, når det britiskeide selskapet Babcock tar over anbudet for luftambulansetjenesten fra 1. juli 2019.

– Jeg håper at man kommer på plass med en tariffavtale som begge parter kan være enige om, sier Lothe.

De rundt 110 ansatte i Lufttransport har tidligere reagert på at Babcock tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. Ettersom det ikke ble stilt krav til virksomhetsovertakelse i anbudet, må pilotene søke på sin egen stilling når Babcock overtar tjenesten.

– Å sette seg ved forhandlingsbordet nå er et steg i riktig retning, men det løser ikke grunnen til at krisen har oppstått: Det at regjeringen ikke lyttet til gjentatte advarsler og sikret at erfaring og kompetanse ble med videre til ny operatør gjennom krav til virksomhetsoverdragelse, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til VG.

Varierende beredskap

Forbundet og Babcock har også tidligere forhandlet om overføring av pilotene, men disse brøt sammen i april. Den usikre situasjonen har ført til pilotmangel og nedsatt beredskap etter at flere piloter har søkt seg over til andre jobber, mens andre har vært sykmeldt.

De siste dagene har beredskapen variert, og har til tider vært langt lavere enn normalt. Fra onsdag kveld og fram til torsdag morgen (17. mai) er sju av sju fly i beredskap, ifølge Helse Nord.

