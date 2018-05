Hydro trakk børsen opp i pluss

NTB Innenriks

Nyheten om at Hydro hadde inngått en langsiktig avtale om strøm fra et svensk vindkraftverk sendte aksjen til aluminiumsprodusenten opp med 7,76 prosent onsdag. Avtalen går ut på kjøp av 0,66 terawattimer fra 2022 til 2041.

Statoils navn ble tirsdag endret til Equinor. Aksjen falt med 0,53 prosent i løpet av dagen og endte på en sluttkurs.

Dagens desiderte vinner på Oslo Børs var veisikringsselskapet Saferoad Holding som spratt opp med 49,76 prosent etter et oppkjøpstilbud fra FNS Capital som bød 30,10 kroner per aksje. Tirsdag ble aksjen i Saferoad omsatt for 20,50 kroner.

Lakseselskapet Salmar ble børsens mest omsatte onsdag, men kursen gikk 4,26 prosent ned etter at storeier Glomar AS solgte alle sine aksjer i selskapet.

For øvrig gikk både Telenor og DNB ned med henholdsvis 0,12 og 0,68 prosent. Laksegiganten Marine Harvest gikk opp 0,44 prosent. Drillselskapet Borr Drilling ble mye omsatt og steg 4,4 prosent og også oljeserviceselskapet Subsea 7 la på seg 4,86 prosent.

På børsene ute i Europa gikk de store børsene i pluss. CAC 40 i Paris endte opp 0,30 prosent, og DAX 30 i Frankfurt steg 0,18 prosent. FTSE-indeksen i London steg 0,26 prosent.

Prisen på nordsjøolje var onsdag ettermiddag 78,20 dollar mens amerikansk lettolje gikk noe tilbake og ble omsatt for 71,12 dollar.

