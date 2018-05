Bueskytter pågrepet utenfor Nav-kontor i Tromsø

NTB Innenriks

Operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt sier til Nordlys at det var en forbipasserende som meldte fra om bueskytingen.

– Den opprinnelige meldingen gikk ut på at det sto en mann og skjøt med pil og bue på Nav-bygget, noe vi selvsagt tok alvorlig. Vi rykket umiddelbart ut, og lokaliserte raskt både bue og bueskytter. Da viste det seg at blinken var esken med frokostblanding, og ikke Nav-bygget, sier Nilsen.

Pil og bue er beslaglagt, og mannen, som er kjent for politiet fra før, har erkjent at det ikke var så lurt. Han vil bli anmeldt for forholdet.

