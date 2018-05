«Vandreren» funnet død

NTB Innenriks

– Mannen ble funnet død for en ukes tid siden, sier operasjonsleder Marianne Bruun i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Han ble funnet ved en hytte i Korperuddalen i Vestre Toten kommune.

Den såkalte «Vandreren» har siden 1980-tallet sonet et titall fengselsdommer og har blant annet gjort hytteinnbrudd i Hallingdal, Gudbrandsdalen og Mjøs-området. I 2013 skrev NTB at han til sammen er dømt for 664 hytteinnbrudd.

Han var særlig aktiv i Oppland og Buskerud og skal ha brutt seg inn i mer enn tusen hytter på sine vandringer, skriver VG.

– Politiet har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Det var mindre skader på den døde mannen som ikke umiddelbart kan si noe om dødsårsak. Det blir undersøkt nærmere, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt.

