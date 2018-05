Tidligere Frp-politiker tiltalt for oppbevaring av narkotika og overgrepsmateriale

NTB Innenriks

Frp-politikeren fra Østlandet ble pågrepet i mai 2016 etter at politiet fant store mengder narkotika hjemme hos ham.

Ifølge Østlandets Blad ble det beslaglagt 90,47 gram amfetamin, 15,91 gram kokain, 18,74 gram MDMA, 274 milliliter GHB, 22 tabletter med klonazepam, 4 tabletter inneholdende diazepam, 5 tabletter inneholdende MDMA og 2 tabletter inneholdende mCPP.

Det ble også funnet to bilder og en film som viste seksuelle overgrep mot barn på en datamaskin hjemme hos mannen.

– Min klient legger seg helt flat når det kommer til narkotikaen. Han innrømmer at han hadde et rusproblem på den tiden, sier mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til Østlandets Blad.

Lærum sier at hennes klient benekter kjennskap til overgrepsmaterialet som ble funnet på datamaskinen.

Mannen har tidligere hatt rikspolitiske verv og sittet i kommunestyret i hjemkommunen for Fremskrittspartiet. Han trakk seg fra alle sine verv og meldte seg ut av partiet etter at han ble pågrepet.

Strafferammen for narkotikabesittelsen er inntil ti års fengsel, mens den for besittelsen av overgrepsmaterialet og dopingmidlene er på henholdsvis tre og to år.

Advokat Lærum reagerer sterkt på at det har tatt to år å etterforske saken.

– Det er uten tvil et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Her må påtalemyndigheten se på straffens lengde og gi betydelig rabatter, sier hun.

Politiadvokat Isa Engh Ringstad i Øst politidistrikt sier den lange saksbehandlingstiden skyldes bemanningssituasjonen hos politiet i Follo.

Saken vil gå i Follo tingrett i september. Retten har satt av én dag til behandlingen av saken.

(©NTB)