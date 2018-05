Spekter kritiserer NJ for NRK-streiken

NTB Innenriks

– Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV, radio- og nettilbud med å streike, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, i en pressemelding.

Den kommer etter at NJ valgte å ta ut 1.700 NRK-arbeidere i streik. Streiken begynner klokka 13, etter samtaler der fagforeningen anklaget NRK for å misbruke frontfagsmodellen for å kneble forhandlingene.

– Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke Norsk Journalistlag denne oppfatningen, sier Bratten om NJs avgjørelse.

Hun mener at NRKs økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter ikke ga grunnlag for å innfri NJ-journalistenes krav.

– Når vi legger disse kriteriene til grunn, er det ingenting som tilsier at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet i år, sier Bratten.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat. Dermed blir ikke sistnevntes 614 medlemmer tatt ut i streik.

– Jeg er tilfreds med at vi gjennom meklingen har kommet fram til en ansvarlig løsning med LO, i tråd med normen fra frontfaget, sier Anne-Kari Bratten i Spekter.

