Schibsted har funnet årsak til tekniske problemer

Schibsted opplyser at alle tjenester gradvis vil bli gjenopprettet. Beskjeden fra konsernet kommer etter at Aftenposten tirsdag morgen meldte om tekniske problemer.

Til NTB sa Camilla Kim Kielland, kommunikasjonsdirektør i Schibsted Media, at problemene også gjaldt Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og flere lokalaviser.

Ifølge Kielland skyldtes de tekniske problemene en nettverksfeil som oppsto rundt klokka 00.30 natt til tirsdag.

– Vi har satt våre beste folk på saken, sa Camilla Kim Kielland, som også opplyste at Finn.no hadde blitt rammet av problemene, men ikke i like stor grad.

Kristine Eia Kirkholm, PR- og informasjonsansvarlig for Finn.no, opplyste like etter klokken 8 at nettsiden var oppe.

– Vi jobber med å løse saken, og beklager hvis noen har blitt berørt av nedetiden, sa Kirkholm til NTB.

