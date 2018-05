NTB Innenriks

Politiet fikk melding om ulykken klokka 13.07.

– Vedkommende var våken. Med tanke på fallhøyden ble det vurdert at det var fare for alvorlig skade, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt.

Personen ble kjørt til Innlandet sykehus, som opplyser at det er snakk om en alvorlig skade, men at tilstanden er stabil.

Foreløpig vet politiet lite om hva som har skjedd, men de har fått avhørt et vitne på stedet. Ifølge politiet skjedde paragliderulykken på Nordbygdsvegen.

