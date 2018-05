Ole Torp: Det er aldri hyggelig å være i streik

NTB Innenriks

– Det er aldri hyggelig å være i streik, kan være skummelt også, og det er alvorlig, sa Ole Torp da han åpnet streikemøtet på Sentrum Scene i Oslo sentrum halvannen time etter at streiken var et faktum tirsdag ettermiddag.

– Bare husk at det er verre for dem som er på den andre siden å treffe på oss enn det er for oss å treffe dem. Selv med årslønner på litt over millionen er det ikke hyggelig å treffe folk som er i streik, sa Torp og la til følgende beskrivelse av lønnsnivået i NRK og deres krav om å minske lønnsgapet til sammenlignbare mediebedrifter.

– På vegne av alle oss som tjener 570.000 etter 30 år i NRK skal vi ha det så hyggelig som vi kan.

