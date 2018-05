Nok en rekorddag på Oslo Børs

NTB Innenriks

Omsetningen var på det jevne med 6,65 milliarder kroner, fordelt på vel 153.000 handler.

Statoil toppet omsetningslisten med god margin, og aksjeverdien økte med 1,9 prosent til 220,80 kroner per aksje.

Også andre oljerelaterte selskaper dro børsen opp. Subsea 7 økte med 3 prosent, mens Aker BP vokste med 2,5 prosent. PGS ble dagens vinner med en vekst på 3,7 prosent.

Taperne blant de mest omsatte ble Salmar som falt 2,4 prosent, og Telenor som falt 0,7 prosent. De andre røde tallene på toppen av omsetningslisten hadde Marine Harvest og DNB som begge falt 0,2 prosent.

På børsene i Europa var bildet blandet. DAX 30 i Frankfurt sto i praksis på stedet hvil med et fall på 0,06 prosent. I Paris steg CAC 40 med 0,2 prosent, mens i London gikk FTSE 100 opp 0,3 prosent.

Oljeprisene holder seg på et relativt høyt nivå, selv om prisen falt noe tirsdag ettermiddag etter å ha vært oppe i 79,3 dollar ved 14-tiden. Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 78,6 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 70,9 dollar fatet.

