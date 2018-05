NRK-journalistene: Vi er minst like lei oss som NRK-sjefen

NTB Innenriks

– Vi er minst like lei oss for at det ble streik som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, sier lederen for NJs forhandlingsutvalg i NRK, Richard Aune.

– Vi er dessverre ikke der at vi har fått motparten til å lytte på annet vis enn dette, sier Aune og begrunner streiken med det enkle faktum at NRKs journalister har sakket akterut lønnsmessig, og at det nå er på tide krympe noe av gapet.

– Vi skal ikke ha så mye mer enn de andre, men vi har bedt om å få litt mer enn de store andre mediehusene. Når vi ligger 110.000 kroner under i snitt, må vi ha litt mer for å redusere lønnsgapet, sier han og fortsetter:

– Vi sammenligner oss med andre journalister i bransjen og mener det er naturlig å sammenligne oss med de andre store mediehusene. Det har vi gjort siden Einar Førde var kringkastingssjef, sier Aune.

Han vil ikke tallfeste en prosentvis lønnsøkning som journalistene kunne gått med på og understreker at de står fast ved kravet om å nærme seg de andre sammenlignbare mediehusene.

Nå ligger ballen hos motparten, sier forhandlingslederen:

– Vi må ha en motpart som har ørene på og som både vil lytte til kravene våre og argumentene for dem, og som tar oss seriøst, sier Aune.

