NJ-landsstyret inn i NRK-meklingen – utfallet fortsatt uvisst

Landsstyret ankom Riksmeklerens kontor i 10-tiden tirsdag formiddag. Da hadde forhandlingsutvalgene jobbet gjennom natten uten å klare å bli enige om årets lønnsoppgjør for rundt 2.300 ansatte i NRK – 1.700 av dem journalister og redaksjonelt ansatte.

Dersom det skulle ende i meklingsbrudd, kommer NRK til å bli kastet ut i en konflikt som trolig vil ramme blant annet 17. mai-dekningen til statskanalen. LO Stat og Norsk Journalistlag møter arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. De to organisasjonen har varslet streik for henholdsvis 614 og 1.700 medlemmer hvis meklingen ender i brudd.

Landsstyret bestemmer

Det er landsstyret som formelt tar stilling til forhandlingsutvalgets innstilling, og altså om fagforeningen skal akseptere en løsning eller gå til streik, skriver Journalisten.

– Det er fortsatt en konstruktiv dialog. Krav og tilbud har vært utvekslet, men det gjenstår fortsatt noe. Det er fortsatt avstand mellom partene, sa Torkjel Nesheim ved Riksmekleren til Medier24.

Det er ikke uvanlig at partene fortsetter etter at meklingsfristen utløper, hvis de har en felles forståelse av at de fortsatt har noe å snakke om. Tirsdag formiddag var likevel utfallet av meklingen høyst uklart. Landsstyrets inntreden kan vel så gjerne bety at en skisse blir forkastet som at den blir akseptert.

Nyhetene rammes

I tillegg til økt lønn, krever NJ lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer, samt at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.

En NRK-streik vil trolig få store og umiddelbare konsekvenser. Direktesendt radio og TV, nyhetssendingene, nyhetsdekningen og strømming av innhold på nett er blant tjenestene som kommer til å bli rammet.

