KrF varsler kamp mot dødsgebyret i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett

– Vi er sterke motstandere av dette gebyret, for det rammer svært usosialt, sier KrFs finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, til. Vårt Land.

Avgiften på 1.130 kroner for utstedelse av skifteattest, kjent som «dødsgebyret» blant motstanderne av avgiften, skal gi staten inntekter på 40 millioner kroner, ifølge regjeringen. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var tydelig i april på at gebyret vil bli innført i henhold til avtalen som statsbudsjettet for 2018.

«Etter min mening er det rimelig at det betales et gebyr som svarer til utgiftene det offentlige påføres (...) ressursbruken forbundet med utstedelse er ikke ubetydelig», skrev Wara i et brev til Senterpartiet i april.

KrF utgjør sammen med Ap, Sp og SV flertall på Stortinget mot gebyret.

– Gebyret på skifteattester skal ikke bli innført. KrF står på det vi har sagt i denne saken, sier Ropstad.

