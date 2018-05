NTB Innenriks

Etter at 1.700 NRK-journalister organisert i Norsk Journalistlag gikk ut i streik tirsdag ettermiddag, begrenses nyhetsoppdateringene til helt korte telegram-bulletenger på radio.

– NRK har bekreftet at de ivaretar sine beredskapsforpliktelser. Ut over det har jeg ikke noen kommentar til streiken. Dette er en sak som angår partene i NRK, men jeg syns selvsagt det er synd for publikum at det har blitt streik, sier Grande til NTB.

– Jeg håper det blir en snarlig løsning, tilføyer hun.

(©NTB)