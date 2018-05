NTB Innenriks

Alle nødetater er på stedet, opplyser Oslo politidistrikt.

– Første meldinger går ut på at flere barn har fått kuttskader. Det er også store materielle skader på bilen som var involvert. Vi får opplyst at i hvert fall to barn og en voksen mann er skadd, men kjenner ikke nærmere til omfanget, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Avisa skriver at rundt 25 personer var om bord i bussen. Veien er sperret som følge av ulykken.