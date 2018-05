Elektriker dømt i Høyesterett for å bruke politilue på Facebook

NTB Innenriks

Høyesterett fastslår at mannen brøt med forbudet mot «uhjemlet bruk» av uniform, og at han derfor utga seg for å ha offentlig myndighet, noe han ikke hadde. Den 44 år gamle elektrikeren må derfor betale en bot på 7.200 kroner etter at han i drøyt to måneder hadde et bilde av seg selv, hvor han bærer en reell politicaps på profilbildet sitt på Facebook.

Finnmarkingen var innsatsleder under en beredskapsøvelse, der også politifolk deltok, ved arbeidsplassen sin i 2016. En av politifolkene hadde lagt fra seg sin uniformscaps på kontrollrommet. Tiltalte tok på seg capsen, ble fotografert av en kollega og brukte senere dette bildet som sitt profilbilde på Facebook.

På bildet bar han også en refleksvest som er identisk med innsatsleder-vesten politiet bruker.

Mannen nektet å vedta forelegget han opprinnelig fikk og hevdet han ikke var klar over at bruken av bildet var ulovlig.

Nå har Høyesterett opprettholdt dommene fra tingretten og lagmannsretten og viser til at luen er en svært iøynefallende del av politiuniformen, at bildet hadde stort spredningspotensial i og med at mannen hadde 700 venner på Facebook og at bruken av bildet «var egnet til å svekke tilliten til politiet».

(©NTB)