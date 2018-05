De tiltalte nekter straffskyld i Simmons-saken

NTB Innenriks

Avisa refererer fra straffesaken mot de to mennene, som er henholdsvis 35 og 36 år gamle, som startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. De tiltalte erkjenner begge straffskyld for bedrageri.

De to er tiltalt for å ha drept Paul Simmons, en musiker som ifølge tiltalen ble drept på et hotell i Oslo 7. februar 2015. Påtalemyndigheten mener de tiltalte hadde planlagt at de skulle dope ned Simmons med heroin og deretter kjøle ham ned.

– Tilstanden Simmons ble hensatt i, medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt, og han ble erklært død 9. februar samme år, står det i tiltalen.

