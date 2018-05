Ap mener regjeringen skyter forsvarsavtale i senk 

NTB Innenriks

– Vårt inntrykk etter første lesning er at dette er et brudd på den avtalen vi inngikk, både når det gjelder anskaffelse av nye stridsvogner, kapasiteten ved 2. bataljon og et opplegg for todeling av helikoptertjenesten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han skjerper dermed kritikken partiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt kom med da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag.

Støre viser til at Stortinget ba om et opplegg for en reell todeling for å sikre helikopterstøtte til Hæren i nord.

– De kommer med et opplegg som sier femten i sør, tre i nord – og det på en dag hvor to av de helikoptrene er i jobb for norske sykehus, sier Støre, med henblikk på luftambulansetrøbbelet i Nord-Norge.

– Vi ser hvor viktige disse helikoptrene er for samfunnssikkerheten i nord, sier Ap-lederen.

Stridsvogner

Ap ble i fjor høst enig med Høyre, Frp, KrF og Venstre om en plan for fremtidens landmakt – altså Hæren og Heimevernet. Men diskusjonen om landmakten er langt fra over.

I planen ber Stortinget regjeringen legge fram en sak om lån eller leie av stridsvogner tilgjengelig fra 2019. Planen ble vedtatt i fjor høst.

– Da stemte regjeringspartiene for at Hæren skulle få nye stridsvogner i 2019. Nå skal nye stridsvogner først komme tidligst i 2025, sier Huitfeldt.

Vil ha med Ap

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) viser til at det ikke har latt seg gjøre å oppfylle stridsvognkravet. Han mener regjeringen både på dette og andre punkter har levert.

– Jeg kan vanskelig se hvordan de kan konkludere med at avtalen er brutt, sier han til NTB.

Bakke-Jensen understreker samtidig at han vil ha med Ap videre i prosessen, for å sikre legitimitet for satsingen på Forsvaret.

Regjeringen har flertall for landmaktplanen også uten Ap, men heller ikke KrF er fornøyd med regjeringens oppfølging.

– Det er ingen tvil om at de forutsetningene som lå til grunn, ikke er oppfylt, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB, men presiserer at han ikke har gått i dybden på forslagene.

Sterk kritikk

Hærens behov for helikopterstøtte har lenge skapt strid. Regjeringen vil nå la tre Bell 412-helikoptre være fast stasjonert på Bardufoss, mens 15 flyttes til Rygge. Det innebærer at dagens transportberedskap for politiet ikke kan videreføres, ifølge budsjettet.

– Det er skandaløst at regjeringen, i dagens beredskaps- og sikkerhetsmessige situasjon, fjerner nesten alle Hærens helikoptre, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Aps Huitfeldt mener kuttet fra ni til tre helikoptre hos Hæren i Troms er en «klar svekkelse både av Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge».

SV-leder Audun Lysbakken viser imidlertid til at opposisjonen kunne gått sammen om en delt helikopterløsning, hvis Ap hadde gått med på en tallfesting av ni helikoptre på hver base.

Spesialstyrkene

Ifølge Bakke-Jensen er det behov for 15 helikoptre på Rygge for at spesialstyrkene skal kunne løse de oppgavene de er tiltenkt i langtidsplanen for Forsvaret.

– De helikoptrene som flyttes til Rygge, har nødvendig kompetanse for å fly for spesialstyrkene. De som flyr for Hæren, kan ikke fly for spesialstyrkene, sier han.

Bakke-Jensen erkjenner at regjeringen må se videre på alternativ, supplerende kapasitet for Hæren og viser til at det i løpet av året ferdigstilles en avtale hvor man ser på innleie av sivile helikoptre.