17. mai-sendingen rammes når journalister i NRK går ut i streik

NTB Innenriks

Når Norsk Journalistlag i NRK går i streik fra klokka 13 tirsdag, går det utover tilbudet til det norske publikum.

– Det er en risiko for at 17. mai-sendingen vil bli alvorlig preget av dette, sier Olav Nyhus, direktør i NRK med ansvar for juss og personal, til pressen.

Nyhus sa mandag at det er uvisst hva NRK kan tilby publikum ved en eventuell streik. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt streiken kan føre til svarte skjermer.

– Vi vil i løpet av ettermiddagen gå nærmere inn på hvordan dette vil påvirke programtilbudet vårt, sier Nyhus.

Nyhus sier at en løsning kan være å sende repriser av programmer.

– Det er også slik at vi kan sende tidligere produksjoner, så det er en mulighet vi har. Dette er noe vi må vurdere nærmere, sier Nyhus til NRK.

Da NRK-streiket 1990 varte streiken i 25 dager, da ble fotball-VM sendt uten kommentering. Varer streiken like lenge nå, kan det ramme fotball-VM i Russland som starter i midten av juni.

Tidligere har Richard Aune, leder for Norsk Journalistlag medlemmer i NRK, fortalte at de ikke ønsker å ramme publikum.

– Vi ønsker ikke å ramme publikum på noen måte, det er ikke vårt mål. Vårt mål er å få motparten til å lytte. Vi skulle ønske vi hadde fått motparten til å lytte uten å gå til streik, men om det ikke er mulig, er streik den muligheten vi har, har Aune sagt tidligere.

