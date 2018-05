Telenors India-salg godkjent av myndighetene

NTB Innenriks

Alle lisenser overføres dermed til Airtel, opplyser det indiske telekomdepartementet mandag ifølge Hegnar.no.

I februar 2017 inngikk Telenor avtale med Bharti Airtel om at Airtel tok over Telenor India. Airtel, som er Indias største mobilselskap, fikk tilført 44 millioner kunder fra Telenor, skriver avisen.

Airtel overtok Telenors mobilfrekvenser, lisenser, ansatte og kundebasen i India, samt fremtidige forpliktelser som frekvensavbetalinger og tårnleie. Avtalen med Airtel ble dermed sett på som en sluttstrek på det norske konsernets engasjement i India.

Ifølge konsernsjef Sigve Brekke ble det nødvendig for Telenor å avvikle sin indiske virksomhet for å sikre seg for framtida.

(©NTB)