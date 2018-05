Seks personer skadd i bilulykke i Fet

NTB Innenriks

– Det var et solid sammenstøt mellom to av bilene. Den tredje var mer perifer. Til sammen var to voksne og fire barn involvert i ulykken, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

En person er sendt til sykehus med uvisst skadeomfang, to personer er sendt til legevakten for sjekk, mens tre personer ble behandlet på stedet.

En av de involverte var en kort tid fastklemt etter sammenstøtet, men nødetatene som ankom ulykkesstedet, fikk personen løs.

Det er foreløpig uklart hva som var årsaken til ulykken, som skjedde i Kompveien ved Tofsrudveien i Fet.

