Ektepar fra Sola tapte rettssak om dyrehold – anker

Ekteparet ble fratatt dyrene etter at Mattilsynet avdekket skitne og tynne dyr, dårlig stell og dårlig renhold, skriver Stavanger Aftenblad.

– Gjentatte funn over lang tid gjorde at vi til slutt valgte å avslutte dyreholdet. Dette er avvik som er avdekket over flere år, sa Marianne Engelsgjerd, seksjonssjef for planter og dyr i Mattilsynet. Dyrene ble tatt med til slakt.

Ekteparet gikk dermed til sak mot staten ved Landbruksdepartementet med blant annet krav til oppreisningserstatning, men de fikk ikke medhold.

Retten mener det var grunnlag for å ilegge aktivitetsforbud overfor begge to og anfører at avvikling av dyreholdet framsto som nødvendig.

Paret ble dermed dømt til å betale staten 88.785 kroner i sakskostnader.

– Mine klienter anker til lagmannsretten. De føler at tingretten ikke har tillagt innvendingene deres noen vekt, og at retten heller ikke har lagt vekt på anførslene til fagfolkene de førte som vitner. I dommen har retten stort sett valgt å sitere Mattilsynets avgjørelser, sier ekteparets advokat, Atle Helljesen.

