ALS-medisin vurderes godkjent i Norge

NTB Innenriks

Virkestoffet edaravone er sammen med flere andre virkestoffer og behandlingsmetoder oppe til vurdering på Nye Metoders møte mandag formiddag.

ALS - Amoytrofisk lateral sklerose - er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene, blir ødelagt. Det er også avdekket at halvparten av pasienter med ALS utvikler kognitive symptomer. Årsaken til at noen får sykdommen, er ikke fullt ut kjent, men de fleste tilfellene oppstår tilsynelatende tilfeldig.

Edaravone beskytter nerveceller mot skade fra såkalte frie radikaler. Studier viser at virkestoffet kan bremse sykdomsutviklingen noe, for et lite antall pasienter. Medisin med dette virkestoffet er i dag ikke godkjent for bruk i Europa, men er brukt i både USA, Japan og Sør-Korea.

28 pasienter

Ifølge Legemiddelverket er det anslagsvis 28 pasienter som er aktuelle for behandling med edaravone i Norge. Med en behandlingstid på seks måneder, vil kostnaden bli 1 million kroner per pasient - eller 28 millioner kroner årlig.

Ifølge Legemiddelverket er det kun i én av tre identifiserte publikasjoner med opphav i fire ulike studier konkludert med en positiv effekt av virkestoffet sammenlignet med placebo. Konklusjonen er at edaravone viste effekt hos kun en liten, strengt selektert undergruppe av pasienter med ALS, med ennå lite uttalt, men progressiv sykdom.

Ingen alternativer

I dag er riluzol det eneste legemiddelet som har europeisk markedsføringstillatelse og som bremser utviklingen av sykdommen noe og forlenger overlevelsen dersom behandlingen startes tidlig i sykdomsforløpet.

Det er Stiftelsen ALS norsk støttegruppe som har sendt inn forslaget om nasjonal metodevurdering av edaravone. Det finnes ingen gode alternative behandlinger, og stiftelsen har derfor fremmet et forslag om hurtig metodevurdering.

Medisinen har navnene Radicava eller Radicut og produseres av legemiddelfirmaet Mitsubishi Tanabe.

