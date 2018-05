68-åring nekter skyld for storsmugling av hasj til Bergen

NTB Innenriks

– Han erkjenner kun å ha kjørt bilen. Han sier han ikke visste om stoffet, sier mannens forsvarer, advokat Rolf Knudsen, til Bergens Tidende.

Mannen kom til Bergen sammen med sin samboer 5. september med 95,5 kilo hasj i bilen. Samboeren døde en måned etter pågripelsen, men rakk å forklare seg om flere turer til Norge, tre bare i fjor. Hun hevdet at samboeren alltid tok initiativ til turene, og hevdet i avhørene at hun ikke visste om smuglingen.

– Dette er uten tvil det største hasjbeslaget vi har hatt i Bergen, fastslo seksjonssjef Åge Skår ved grensekontroll Bergen etter beslaget.

Skar sier tollvesenet hadde etterretningsopplysninger som tilsa at de ønsket å ta en prat med paret.

I retten mandag trakk statsadvokat Kristine Herrebrøden fram en post it-lapp med tre tosifrede tall og en luktfjerningsspray som vesentlige bevis. Hun nevnte også at 68-åringen har forklart at han skulle bli kontaktet av noen i Bergen som deretter skulle møte ham for å «pakke ut bilen».

I bilen fant tollerne 25 kilo hasj gjemt under gulvet ved passasjersetet, 20 kilo lå under førersetet, mens 55 kilo var plassert i bagasjerommet.

– Jeg hadde lyst til å se fjordene. Jeg har jobbet som lastebilsjåfør, men var aldri i Norge da. Derfor dro jeg tre ganger til Norge i fjor. Jeg var overhodet ikke klar over det som var i bilen, sa 68-åringen i retten.

(©NTB)