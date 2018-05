Stående applaus for Ap-Raymond hos De Grønne

NTB Innenriks

– Hadde noen sagt til meg da jeg var partisekretær i Arbeiderpartiet at jeg skulle stå her, da hadde jeg sagt at de var skikkelig ute å sykle. Men etter to og et halvt år med byrådssamarbeid i Oslo føles det helt rett, sa Johansen fra talerstolen.

At noe er endret i norsk politikk, ble synliggjort da Venstre-leder Trine Skei Grande for to helger siden hilste landsmøtet til Fremskrittspartiet. At en framstående representant fra det som i MDG-sammenhenger blir kalt petroholiker-partiet Ap skulle bli møtt med jubel og applaus av De Grønne, var inntil nylig like utenkelig.

– Vi hadde kanskje mer til felles enn noen av dere trodde, konkluderte Johansen før han pekte på en rekke lokale miljø- og klimatiltak og slo fast at det nå er kjøttfri mandag i Oslo rådhus.

