Norske forskere skal ha blitt forsøkt hacket av Iran

Det kommer fram i undersøkelser gjort av universitetene gjort etter at PST varslet forskningsinstitusjonene om FBIs etterforskning, ifølge NRK.

Det amerikanske etterretningsorganet oppgir at det omfattende hackerangrepet har rammet 144 universiteter i USA og 176 i andre land, deriblant Norge.

Hanne Blomberg, seksjonsleder for statlige aktører i PST, sier at angrepets formål trolig har vært å hente ut forskningsmateriale.

– Ifølge amerikanske myndigheter er dette aktører som kan knyttes til iranske myndigheter, sier Blomberg til NRK.

NRK har forsøkt å få Irans ambassade til å svare på anklagene, uten hell. Angrepet kanalen omtaler skal ha bestått i eposter sendt til forskere, som ble oppfordret til å klikke på en lenke.

Avsenderen utga seg for å være en kollega.

– Det er ganske vanlig at forskere får denne typen henvendelser fra kollegaer som ønsker samarbeid. Så det er veldig lett å skjønne at en forsker går på dette. Det var det som kalles målrettet fishing, eller fisking, som vi sier på norsk, sier IT-direktør Lars Oftedal ved UiO til NRK.

Rektor Dag Rune Olsen ved UiB omtaler svindelforsøket som "simpelt tyveri". Han sier at 19 av universitetets forskere ble utsatt for angrepet, og at de oppfatter det som svært ubehagelig.

