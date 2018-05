Mann siktet for hvitvasking av 12 millioner pågrepet etter mistenkt øltyveri

NTB Innenriks

Ifølge Aftenposten ble mannen pågrepet i en butikk i Ski i Akershus den 14. april.

Han ble deretter varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett, og er siktet for heleri og hvitvasking av 12 millioner kroner. Mannens advokat, John Arild Aasen, sier at klienten nekter straffskyld.

Den siktede nekter også for å ha stjålet øl, og sier at han ikke var klar over at han var etterlyst.

Politiet mener på sin side at den 41 år gamle østeuropeiske mannen har en sentral rolle i et kriminelt nettverk. Dette nettverket skal ha etablert fiktive firmaer og hvitvasket mange millioner kroner.

– Dette er stort sett tomme selskaper der det ikke er noen aktivitet, og det ikke meldes inn til myndighetene, slik at det kan betales skatt og avgift. Selskapene opprettes for å brukes som betalingssentraler, og den eneste aktiviteten er en strøm av penger, sier Knut Horn i Felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo-politiet til Aftenposten.

(©NTB)