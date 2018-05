De Grønnes nye toppduo ser mot venstre

NTB Innenriks

– Vi bør kunne ta et tydeligere standpunkt. Det kan være aktuelt å peke på hvem vi vil snakke med først – altså hva som er plan A, sier den ene av partiets to nasjonale talspersoner Une Aina Bastholm til NTB.

Hun understreker at MDG fortsatt skal være et blokkuavhengig parti og viser til at det er opp til landsstyret å avgjøre saken.

– Men jeg tenker at vi må vurdere hva slags konstellasjoner som er mulige. Det er en litt annen situasjon når Frp har sittet i regjering i åtte år. Det er ille for miljøet og klimaet, men også for viktige verdier som vi står for innenfor asyl- og flyktningpolitikken, sier hun.

– Må ha plan

Bastholm ble lørdag gjenvalgt som kvinnelig talsperson i MDG, uten motkandidat. Som ny mannlig talsperson ble Arild Hermstad foretrukket framfor utfordrer Farid Shariati.

I et intervju med Aftenposten slår Hermstad fast at MDG må vende blikket mot Ap og venstresiden dersom intet vesentlig forandrer seg i norsk politikk.

– Hvis vi går til valg på å kaste ut Frp, og Høyre har lyst til å gifte seg med Frp, må vi ha en ganske god plan for hvordan vi finner en felles plattform med Arbeiderpartiet, sier han til avisen.

Han mener MDG ved valget i fjor høst ikke hadde gode nok svar til velgerne.

– På slutten ble vi fanget i det politiske spillet da vi ikke hadde en god nok forklaring på hva vi skulle gjøre når Ap ikke ville ha oss, og vi ikke ville ha Frp, sier han og fortsetter:

– Hvis alt ser omtrent ut som det gjør i dag, og hvis Ap viser seg å gjøre modige miljøgrep, mener jeg vi bør kunne velge side i 2021.

Raymond kommer

Søndag gjester Aps byrådsleder i Oslo Raymond Johansen MDG-landsmøtet. Og i en videohilsen lørdag var statsminister Erna Solberg (H) inne på at hun nok synes MDG oftere velger rødt enn blått når det kommer til konkret politikk.

– Vi vil uansett fortsette å snakke med både Høyre og Arbeiderpartiet, som de to største styringspartiene, understreker Bastholm.

I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget har ikke MDG en partileder, men to nasjonale talspersoner. Rasmus Hansson som ble takket av som talsperson under landsmøtet lørdag, er blant dem i partiet som mener talspersonsmodellen bør erstattes med en partiledermodell. Det er Bastholm enig i.

Eneleder

– Det er folkene som besitter vervene som er det viktigste, men summa summarum så mener jeg at en partiledermodell vil være enklere for oss. Jeg mener også det i en del sammenhenger vil være mer demokratisk, for du velger hvem som i bestemte sammenhenger skal ha det siste ordet, sier hun.

Bastholm er i august tilbake fra foreldrepermisjon, og vil til høsten gjenoppta vervet som partiets eneste stortingsrepresentant. På spørsmål om hun er kandidat til å bli den nye enelederen, dersom den modellen foretrekkes etter uravstemningen i partiet, svarer hun som følger:

– Det får vi komme tilbake til. Nå må vi først å fremst sørge for at vi blir et godt lederteam, som fungerer bra sammen.

Organisasjonsbygger

Egenskapene som organisasjonsbygger, motivator og leder ble trukket fram av valgkomiteen før Hermstad lørdag fikk jobben med å etterfølge Rasmus Hansson. Den 51 år gamle bergenseren, som tidligere ledet Framtiden i våre hender, sier det var et opplagt valg å bli med i De Grønne.

– Ingen andre partier matchet mine ambisjoner og mine drømmer for samfunnet. Ingen andre partier var like modige, sa Hermstad i sin valgtale.

Selv lovet han å drive valgkamp hele året og sørge for flere grønne folkevalgte ved lokalvalget neste år. Overfor Aftenposten sier han målet er å nå en oppslutning på 10 prosent så raskt som mulig. Det er et godt stykke fra snittet på målingene for april på 2,8 prosent.

