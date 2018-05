Bastholm og Hermstad ny toppduo i De Grønne

NTB Innenriks

Den 51 år gamle bergenseren som tidligere ledet Framtiden i våre hender, fikk 139 stemmer i den skriftlige voteringen, mot 67 til motkandidat Farid Shariati fra Vadsø.

– De Grønne fikk meg inn i politikken. Ingen andre partier matchet mine ambisjoner og mine drømmer for samfunnet. Ingen andre partier var like modige, sa Hermstad i sin valgtale.

– Bare vi grønne tør å sette miljø og mennesker foran overforbruk og profittjag. Bare vi setter halen på oljegrisen, fortsatte han.

Organisasjonsbygger

En enstemmig valgkomité innstilte Hermstad som leder. Tidligere i uka klargjorde også Grønn Ungdoms leder Hulda Holtvedt og partiets stortingsrepresentant Per Espen Stoknes at han var deres foretrukne kandidat.

Fredag slo Une Aina Bastholm fast det samme overfor Dagsavisen. Valgkomiteens leder Kim Zimmer trakk særlig fram Hermstads erfaring som organisasjonsbygger, leder og motivator.

Selv lovet Hermstad å drive valgkamp hele året og sørge for flere grønne folkevalgte ved lokalvalget neste år.

– Vi grønne tåler å stå alene i kommunestyrer, bydelsutvalg, fylkesting og i stortingssalen, og bli motarbeidet, ignorert, ledd av og hetset fordi vi har større drømmer enn billig bensin og mer til oss selv, sa Hermstad og fortsatte:

– Andre politikere drømmer om flere biler og sydenreiser. Vi drømmer om en verden der alle har nok til å være lykkelige, og Syden fortsatt er levelig.

Bastholm gjenvalgt

32 år gamle Une Aina Bastholm ble gjenvalgt ved akklamasjon – uten motkandidat – og fortsetter dermed som partiets kvinnelige talsperson.

– Vi skal over sperregrensen og bli et bredt, grønt folkeparti, sa Bastholm i valgtalen sin.

Hun er innvalgt på Stortinget fra Oslo, men er i foreldrepermisjon, og Per Espen Stoknes møter i hennes sted. Bastholm som første gang ble valgt til talsperson i 2016, vil gjenoppta vervet sitt over sommeren.

Kan bli endret

I motsetning til de øvrige partiene på Stortinget har ikke MDG en partileder, men to nasjonale talspersoner – en mannlig og en kvinnelig.

Slik er bildet iallfall inntil videre. For partiets første stortingsrepresentant Rasmus Hansson som lørdag har gått av som mannlig talsperson, er blant dem som mener dagens toledermodell bør vrakes.

– Alle partier rundt oss har vist at du ikke er immun mot ballade med en annen modell enn vår. Og vi har både dårlige og strålende erfaringer med vår modell. Men alt i alt er risikoen for partiet mindre med en tradisjonell ledermodell. For hvis det skjærer seg i toppen, så har du én leder som har mandat til å fatte beslutninger og ta partiet videre, sa han til NTB fredag.

Spørsmålet om ledermodell skal ut på uravstemning i partiet og blir først avgjort til høsten.

(©NTB)