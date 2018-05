Utvalg pekte på risikoutsatt luftambulansetjeneste i 2015

NTB Innenriks

"Offentlig drift av den operative luftambulansetjenesten bør utredes", var rådet helseminister Bent Høie (H) fikk av Akuttutvalget i desember 2015, ifølge Klassekampen.

Rapporten viste til "en fare for at operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter bryter en god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom flere år."

Den siste uka har akuttberedskapen i Norge vært svekket fordi ambulansefly har stått på bakken. Krisen i luftambulansetjenesten oppsto i kjølvannet at det britiskeide selskapet Babcock SAA vant kontrakten om å drifte tjenesten over Lufttransport.

Leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, kaller situasjonen kritisk.

– Bent Høie må ta ansvar og rydde opp i kaoset. Det er fullstendig feil å sette pris framfor kvalitet, slik en har gjort i valget av ny tjenesteleverandør.

Høie viser til at utvalget la fram en omfattende utredning med over hundre forslag til tiltak. Han sier også at kvaliteten på tjenesten blir hevet gjennom konkurranseutsetting.

– Til nå̊ har vi derfor vurdert at dette ikke er en kompetanse spesialisthelsetjenesten bør bygge opp på egen hånd. Helsetjenesten er nødvendigvis ikke de beste til å drifte et flyselskap, sier han.

