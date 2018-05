Ulovlig ansettelsesprosess i Riksrevisjonen 

NTB Innenriks

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan og skal kontrollere at fellesskapets midler blir forvaltet slik de folkevalgte har bestemt.

23. februar lyste Riksrevisjonen ut vikariater for ekspedisjonssjefer i to avdelinger, skriver Dagens Næringsliv. 12. april ble ansettelsesprosessen stanset av riksrevisor Per-Kristian Foss, ettersom lovverket ikke tillater midlertidige ansettelser.

Foss skriver i en redegjørelse på Riksrevisjonens intranett, som DN har fått tilgang til, at revisjonsråd Jens Gunvaldsen har tatt på seg det fulle ansvaret for at saken har blitt håndtert feil.

– Revisjonsråden erkjenner at han hadde fått informasjon om de nye bestemmelsene, som innebærer at han på et tidligere tidspunkt skulle skjønt at prosessen med midlertidige ansettelser ikke skulle vært igangsatt.

Foss understreker samtidig at han selv har det overordnede og fulle ansvaret.

– Det er all grunn til å forvente at vi har alt i orden i vår organisasjon. Riksrevisjonen finner feil hos andre, vi skal tilstrebe å ikke gjøre feil selv, sier han.

