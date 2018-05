Riksvei 3 gjennom Østerdalen stengt i Stor-Elvdal

NTB Innenriks

For personbiler er det omkjøring via fylkesvei 215, 607 og 30 nordover til Tynset, og motsatt rute for dem som kommer nordfra, opplyser Statens vegvesen.

Andre flomstengte veier er E16 mellom Kongsvinger og Masterud på strekningen Kløfta-Riksåsen (Riksgrensen) og riksvei 7 ved Nesbyen.

Også mindre veier er stengt, blant annet fylkesvei 212 i Buskerud like ved påkjøringen til riksvei 7.

Fra før er også fylkesvei 606 på strekningen mellom Stai bru og Evenstad stengt, det samme er fylkesvei 533 mellom Øksna og Rustad i Elverum.

Fredag ble også fylkesvei 436 i Vågå stengt mellom Lalm og Åsbrua etter et jordras på vestsiden av Lalmvatnet.

(©NTB)