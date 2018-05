Røykelovens far ber MDG-Lan blåse i kritikken

NTB Innenriks

– Jeg synes det står respekt av hennes styrke til å stå i dette, sier den tidligere helseministeren og KrF-lederen til NTB.

Høybråten ser enkelte paralleller mellom miljøbyrådens kamp for et bilfritt sentrum i Oslo og egen innsats for en utvidet røykelov i 2004.

– Uten å gå inn i den aktuelle politikken som hun står for, mener jeg det er bra for demokratiet med politikere som våger å ta kontroversielle standpunkter og kjempe dem igjennom med velgernes tilslutning, sier han.

Hets og trusler

Ved inngangen til helgens landsmøte i Miljøpartiet De Grønne røper partiets kanskje best kjente profil, Lan Marie Nguyen Berg, overfor Aftenposten at hun ønsker å ta gjenvalg ved lokalvalget neste år.

Samtidig innrømmer hun at de hatefulle og nedsettende kommentarene som hun jevnlig blir møtt med i sosiale medier og i avisenes kommentarfelter, går inn på henne. Så langt gikk det i fjor at Oslo kommune valgte å anmelde flere grove tilfeller av trusler og sjikane. Berg fikk politibeskyttelse

– Når du som offentlig person blir utsatt for så mye sinne, bærer du det med deg uansett hvor du går hen, sier hun til Aftenposten.

Takkes nå

Få vet bedre enn Dagfinn Høybråten hvordan det er å stå i stormen og motta hets og trusler fra miljøer og enkeltpersoner som er i kraftig opposisjon til politikken du vil gjennomføre.

Da røykeloven i 2004 ble utvidet til å omfatte serveringssteder, skjedde det til store protester og i starten også intern motstand fra regjeringen Høybråten selv satt i.

– De sosiale mediene spilte ikke en like stor rolle da, men kommentarfeltene var uredigerte og flommet over av trusler. Jeg ble sammenlignet med Hitler og Khomeini, sier Høybråten til NTB.

Angrer gjør han ikke. Nå hender det at han takkes av mennesker han møter på gaten.

– Jeg hadde absolutt gjort det samme igjen. Det var det riktige å gjøre. Røykeforbudet bidro til den mest dramatiske nedgangen i røyking i OECD og er med på å forklare hvordan det kan ha seg at en hel generasjon er i ferd med å bli røykfri, sier Høybråten.

Vil ikke forsvinne

I intervjuet med Aftenposten forteller Berg at hetsen gjør at hun holder seg unna kommentarfeltene. Hun har vært i tvil om hun skulle fortsette i politikken eller ikke, men framholder at det er et samfunnsproblem at kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn i særlig grad synes å bli rammet av hets og trusler.

– Vi må ikke forsvinne fra debatten bare fordi noen ikke tåler at vi er der, sier Berg til Aftenposten.

Senere fredag skal hun holde åpningsinnlegg sammen med avtroppende talsperson Rasmus Hansson under landsmøtet på Fornebu. På programmet står behandlingen av rekke politiske resolusjoner, valg av nye talspersoner og debatt om partinavnet bør forkortes til De Grønne.

