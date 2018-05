Mann masseproduserte falske bankkort – dømt til fengsel

NTB Innenriks

Mannen ble tidligere denne uka dømt til fengsel i to år og fire måneder i Oslo tingrett. Ett år og ti måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på tre år.

Totalt er mannen dømt for 28 grove bedragerier, 28 forsøk på grove bedragerier, 17 identitetstyverier eller medvirkning til det, produksjon av en mengde falske kort, samt befatning med noe narkotika og et tilfelle av heleri.

I leiligheten til mannens daværende samboer fant politiet i 2016 kortprinter, produksjonsutstyr for falske kort, en eske med blanke kort, mobiltelefoner, et falsk politibevis og diverse falske bankkort.

Mannen har innrømmet at det er han som har produsert alle kortene. Han sier imidlertid at han fikk hjelp av to andre personer, som han ikke har navngitt, til å skaffe tilfeldige personers fødsels- og personnummer. Så produserte han kort med sitt eget bilde, men med andres navn og persondata.

Med de falske kortene kunne han skaffe seg mobilabonnementer som igjen kunne brukes til å handle varer på kreditt.

Mannen sier han drev med kortproduksjonen i omtrent et halvt år. Han tror også at det kan være flere fornærmede i saken enn de som er nevnt i tiltalen og dommen mot ham.

Oslo tingrett understreker at de personene som mannen brukte navnet og persondata til ikke har lidd økonomiske tap. Det har imidlertid flere kredittinstitusjoner, butikker og andre selskaper.

37-åringen soner fra før en dom på to og et halvt års fengsel for uaktsomt bildrap og flere andre forhold. Han er også tidligere dømt til fengsel for bedrageri.

