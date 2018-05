Fortsatt alvorlig for brødre etter drukningsulykke i Nidelva

NTB Innenriks

St. Olavs hospital opplyser fredag morgen at tilstanden er uendret for de to brødrene etter ulykken torsdag ettermiddag. Det betyr at tilstanden til den yngste av brødrene er alvorlig, men stabil. Tilstanden til den eldste er meget alvorlig og ustabil.

De to ble funnet i Nidelva etter at vitner opplyste at de hadde sett en person ligge i elva like etter klokken 15 torsdag. Kort tid etter ble to menn funnet og hentet opp. Hendelsen skjedde like i nærheten av Gamle Bybro.

Politiet fikk melding om saken torsdag klokken 15.20. Tjue minutter senere var begge hentet opp av vannet. De to fikk livreddende førstehjelp på stedet, før de ble fraktet til sykehuset.

Politiets innsatsleder på stedet opplyste til NRKs reporter at den ene hadde ligget under vann i 20 minutter, den andre i opp til 30 minutter.

– Det som trolig er skjedd, er at en kar gikk ut i vannet og ble tatt av strømmen. Så forsøkte den andre å hjelpe til, men så ble han også tatt, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til NTB.

– De ble funnet av brannvesenet, og dykkere plukket dem opp fra vannet, forteller innsatsleder i brannvesenet, Lars Lunde til Adresseavisen.

Politiet advarer på det sterkeste folk mot å bade i Nidelva på grunn av sterk strøm.

(©NTB)