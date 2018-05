Lan Marie Berg vil ha fire nye år som miljøbyråd i Oslo 

NTB Innenriks

Berg har gitt Oslo MDG beskjed om at hun ønsker å ta gjenvalg i 2019. Også MDGs andre byråd i Oslo, Hanna Marcussen, tar gjenvalg, skriver Aftenposten.

– Vi har jo lyst til å fortsette i byråd. Vi har ikke satt noe mål ennå, men vi ser at i Helsinki og Amsterdam har våre søsterpartier over 20 prosent oppslutning. Det skal ikke være noe i veien for at MDG også skal komme dit etter hvert, sier Berg, som fredag holder åpningstale under partiets landsmøte.

Hennes hovedbudskap i anledning partiets 30-årsjubileum er at det aldri har vært mer bruk for Miljøpartiet De Grønne i norsk politikk enn nå.

Hun er også stolt av at Oslos miljøpolitikk får internasjonal oppmerksomhet. Nylig var hun invitert til FNs klimapanel for å snakke om byens klimabudsjett.

– Det har vært en eventyrlig reise som jeg ønsker å fortsette å være med på. Vi ser hvor mye det er mulig å gjøre på kort tid hvis vi bare gjør de rette prioriteringene, sier hun.

Hun viser blant annet til at byrådet tredoblet utbyggingen av sykkelveier fra ett år til det neste, og at biltrafikken gjennom bomringen har falt med 5–6 prosent etter at bompengene ble skrudd kraftig til i høst. Snart fjernes over 700 parkeringsplasser innenfor Ring 1, beboerparkering er innført i de fleste områder, og flere gater, blant annet Fridtjof Nansens plass og Øvre Slottsgate, blir bilfrie.

– I fjor fjernet vi rundt halvparten av gateparkeringsplassene i sentrum, og i år fjerner vi resten, sier Berg.

