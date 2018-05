NTB Innenriks

– Det er to menn som er skadd etter at en lift klappet sammen under arbeid i Grøndalen borettslag. Det er snakk om et fall på 6–7 meter. Vi er usikre på skadeomfanget til de involverte, opplyser operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Sissel Svarstad til Østlendingen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 13.45. Arbeidstilsynet er på vei til stedet.

