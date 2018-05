Sola-elever med dobbeltgull for forskning på eldrelukt og smiling

NTB Innenriks

Nysgjerrigper-konkurransen er en forskningskonkurranse for elever i 1.–7. klasse arrangert av Forskningsrådet. Elevene kan forske på hva som helst og i alle fag, og det er to gullvinnere hvert år. I år kom begge fra Storevarden skolen i Tananger i Sola kommune i Rogaland.

Femteklassingene brukte to uker på å teste ut hypotesene sine for hvorfor det lukter annerledes hos mennesker over 80 år: Lager de annerledes mat? Bor de i gamle hus? Er det fordi de har gamle ting som lukter annerledes? Bruker de andre typer parfyme og vaskemidler? Eller er det fordi de er så skrøpelig at de ikke orker å vaske, slik at det blir støvete og begynner å lukte hjemme hos dem?

– Disse elevene har forsket på noe mange har lurt på, men få eller ingen har prøvd å finne ut av. Arbeidet de har gjort, er så grundig og systematisk fra begynnelse til slutt, at det lukter gull lang vei, sier Kate A. Furøy, prosjektleder i Nysgjerrigper, Norges forskningsråd, til NTB.

Snusfornuftig

Primært ved hjelp av nesa har femteklassingene testet fem hovedhypoteser og konkludert rundt disse. Svarene er ikke entydige. To hovedårsaker til at det lukter annerledes hos eldre mennesker, er at de har andre matvaner og at eldre mennesker har flere møbler og ting som de har kjøpt eller fått opp gjennom årene.

– Hvis eldre mennesker har bodd lenge i huset sitt, slik at huset også er gammelt, mener vi at huset har en egen gammel lukt som man kan kjenne igjen, noe som vil påvirke hjemmelukten, skriver elevene i rapporten sin.

Hvilken type parfyme eller vaskemidler eldre mennesker bruker har ikke noe å si for hvordan det lukter. En annen teori elevene hadde, var at eldre ikke orker å støvsuge så ofte, og at det lukter rart fordi det samler seg mye støv hos dem. Dette viste seg å være feil.

Gliseforskere

Den andre gullvinneren, tredjeklassingene på skolen, har forsket bredt på smiling. Hvordan kan det ha seg at å trekke muskler rundt munnen til siden og oppover når vi ser på hverandre, kan påvirke humøret, og hva er egentlig smil?

Elevene har drevet bredt feltfeltarbeid og blant annet intervjuet folk i alle aldre om hva smil betyr og hvorfor man smiler–og hvorfor man ikke smiler. De har selv utarbeidet oversikt over ulike typer smil og hva de betyr. Gjennom arbeidet konkluderte de med at bare ved å jobbe med dette smilte de selv og alle de involverte mer. Smil avler smil, og selv om et smil er gratis, så har det en stor verdi.

Blant 179 innsendte bidrag ble det i år plukket ut 22 finalister, hele fire av dem fra Storevarden skole. Gullvinnere fikk onsdag premiepotten på 30.000 kroner under en prisutdeling på skolen.

