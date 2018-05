Sametinget: – Uholdbar situasjon i luftambulansetjenesten

NTB Innenriks

– Det er helt uakseptabelt at den akuttmedisinske beredskapen i nord er satt ut av spill, sier Keskitalo.

Sametingsrådet mener befolkningens sikkerhet lider under pågående prosesser. Keskitalo peker på at store avstander i nord betyr at man er avhengig av luftambulansetjenesten, som er en del av kjernen av beredskapen i Nord-Norge.

– Det er tydelig at det er en sårbarhet i systemet som må rettes opp i snarest. Man må få ryddet opp i dette umiddelbart, samtidig som man sørger for å få langsiktige og forutsigbare løsninger på plass. Sametingsrådet ber om at det finnes løsninger som ikke påvirker tilbudet, sier Keskitalo.

