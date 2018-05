Kommuner slåss om Preikestolen

NTB Innenriks

Preikestolen ligger i Forsand kommune og skulle etter planen bli kommunevåpenet til nye Sandnes når de to kommunene slås sammen 1. januar 2020.

Men nå kan en folkeavstemning forpurre planene, skriver Stavanger Aftenblad.

Onsdag vedtok Forsand kommunestyre med ni mot åtte stemmer at bare innbyggerne i Kolabygda på nordsiden av Lysefjorden skal få delta i folkeavstemningen om å løsrive Preikestolen fra nye Sandnes. Dette øker sjansen for et flertall for løsriving, skriver avisa.

I fjor vår tok tidligere Forsand-ordfører Fridtjov Thorsen Norland initiativ til at området på nordsiden av Lysefjorden skal deles fra Nye Sandnes kommune og bli en del av Strand kommune. Sammen med flere støttespillere har han søkt fylkesmannen i Rogaland om grenseendring.

– Det er helt unaturlig for oss å bli en del av Sandnes kommune, så lenge vi ligger tett opp til Strand kommune. Ved å gå inn i Strand vil folk i vårt område få mye kortere vei til kommunesenteret og de kommunale tjenestene, heter det i begrunnelsen.

Flere i Forsand kommunestyre er imidlertid sterkt imot å endre kommunegrensen.

– Preikestolen har vi følelser til alle, det skal mye til at jeg gir den siden vekk til Strand, sier Roar Larsen (Ap).

Det er Kommunaldepartementet som til sjuende og sist skal ta avgjørelsen om hvilken av kommunene som «vinner» Preikestolen.

