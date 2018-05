Indonesia: Sandberg forsikret om at palmeoljeforbudet ikke blir innført

NTB Innenriks

Sandberg møtte Indonesias handelsminister Enggartiasto Lukita i Jakarta i april. Ifølge Dagbladet truet da Enggartiasto med handelskrig mot Norge på grunn av vedtaket om å forby palmeolje i offentlige innkjøp av biodrivstoff. Indonesia er verdens største produsent av oljen.

– Hvis forbudet blir implementert, vil Indonesia nekte å importere fisk fra Norge, sa Enggartiasto til Sandberg ifølge The Jakarta Post. Da skal Sandberg ifølge Enggartiasto ha «forsikret ham om at den norske regjeringen har avvist forslaget».

Sandberg bekrefter i en epost til Dagbladet at Enggartiasto ga uttrykk for å forby fiskeimport om det blir innført forbud mot palmeolje. På spørsmål om han forsikret at regjeringen har avvist forslaget, svarer Sandbergs kommunikasjonssjef Martine Røiseland:

– Sandberg understreket at regjeringen ikke støttet forslaget da det ble vedtatt i Stortinget, men at regjeringen har saken til vurdering.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier til Dagbladet at regjeringen jobber med å «klarlegge handlingsrommet og mulige alternativer til et forbud», men at Norge må følge internasjonale handelsforpliktelser.

(©NTB)